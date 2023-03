Changement colossal pour Deschamps, il jubile déjà

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti en retraite internationale après la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris a été remplacé par Mike Maignan. Titulaire contre les Pays-Bas, le nouveau gardien titulaire de l’équipe de France a gardé sa cage inviolée en stoppant un pénalty dans les dernières minutes. Didier Deschamps est déjà conquis par le portier du Milan AC.

C’est un changement très important qui vient d’intervenir pour l’équipe de France. Titulaire en depuis 2008 et capitaine à partir de 2010, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale après la défaite en finale de la dernière Coupe du monde au Qatar. Une décision attendue puisque le portier de Tottenham, âgé de 36 ans, est le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection. Et la relève pousse fort !

Première réussie pour Mike Maignan

La relève a un nom, elle s’appelle Mike Maignan. Excellent depuis plusieurs saisons, le gardien du Milan AC attendait son tour avec impatience. Titulaire en tant que numéro 1 pour la première fois face aux Pays-Bas, Maignan n’a quasiment rien eu à faire, sauf un pénalty à arrêter. Et contrairement à son prédécesseur, le joueur formé au PSG est un spécialiste de l’exercice. Memphis Depay peut en témoigner.

«Je n'avais pas de doute sur sa capacité»