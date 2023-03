Bourreau du PSG, il peut rendre un énorme service au Qatar

Axel Cornic

C’est une histoire assez étrange qui s’est déroulé ces derniers jours, du côté de l’Allemagne. Tombeur du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich a décidé de limoger son entraineur Julian Nagelsmann, nommant d’ailleurs l’ancien parisien Thomas Tuchel à sa place. Une situation qui pourrait finalement avoir des répercussions au sein du PSG...

Le Bayern Munich est deuxième de Bundesliga à un point du leader et toujours en course pour la Ligue des Champions, mais a tout de même décidé de se séparer de son entraineur. Julian Nagelsmann a été tout récemment démis de ses fonctions et c’est Thomas Tuchel qui l’a remplacé au pied levé, quelques mois après son départ de Chelsea.

Un mensonge éclate sur le mercato du PSG https://t.co/Iw8mrKPtfQ pic.twitter.com/GITxZPoUYU — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Nagelsmann pourrait rebondir à Tottenham

Après avoir éliminé le PSG, le technicien allemand pourrait finalement l’aider. D’après les informations de Football Insider , Nagelsmann serait le grand favori pour remplacer Antonio Conte du côté de Tottenham. Cela pourrait d’ailleurs se faire bien avant la fin de la saison !

Pour libérer Antonio Conte

L’Italien est annoncé comme l’une des pistes pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il va quitter Tottenham quoi qu’il arrive. Attention toutefois, puisque les Parisiens ne sont pas seuls sur ses traces, avec Conte qui pourrait bien retrouver son ancien club de la Juventus.