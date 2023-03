Zidane : Il se fait virer, le PSG peut en profiter

Hugo Chirossel

Sans poste depuis bientôt deux ans et son départ du Real Madrid, le retour de Zinédine Zidane est attendu. Dans cette optique, le PSG aurait récemment renoué le contact avec le Ballon d’Or 1998, mais ce dernier pourrait également retourner au Real Madrid, où l’avenir de Carlo Ancelotti est incertain. Cependant, un nouvel entraineur vient d’arriver sur le marché et il pourrait compromettre son retour chez la Casa Blanca.

Comme indiqué par le10sport.com en juin dernier, le PSG était très chaud pour s’attacher les services de Zinédine Zidane après le départ de Mauricio Pochettino. Si c’est finalement Christophe Galtier qui est arrivé sur le banc parisien, celui-ci est fragilisé par les derniers résultats du club de la capitale, ainsi que l’élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale.

Il annonce sa signature au PSG, déjà une première inquiétude ? https://t.co/xRu5d6G420 pic.twitter.com/hJF7z2X3pZ — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Nagelsmann de retour sur le marché

Nasser Al-Khelaïfi serait toujours très intéressé à l’idée de s’attacher les services de Zinédine Zidane. Selon Rudy Galetti, le président du PSG aurait récemment repris contact avec l’ancien entraineur du Real Madrid et des réunions seraient prévues. Mais le club de la capitale pourrait avoir de la concurrence dans ce dossier, puisque le nom de Zinédine Zidane a également été évoqué du côté de la Casa Blanca , où l’avenir de Carlo Ancelotti interroge. Cependant, un nouvel entraineur vient d’arriver sur le marché et pourrait compromettre un éventuel retour au Real Madrid.

Le Real Madrid voulait Nagelsmann en 2018