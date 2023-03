Ça va bouger en équipe de France, Deschamps prépare deux surprises

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps a décidé d'appeler Mike Maignan - promu gardien numéro un - Alphonse Areola et Brice Samba. Actuellement avec les Espoirs pour préparer l'Euro, Illan Meslier et Lucas Chevalier vont bientôt frapper à la porte de Didier Deschamps d'après Sylvain Ripoll.

Après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, plusieurs cadres de l'équipe de France ont décidé de prendre leur retraite internationale. En effet, Karim Benzema, Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda (37 ans) ont décidé de dire stop aux Bleus .

PSG : Surprise, un coup se prépare pour Mbappé, Messi et Neymar https://t.co/5zqxeoglGi pic.twitter.com/9QLYGTHai1 — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Maignan, Areola, Samba appelés par Deschamps

Orphelin d'Hugo Lloris (36 ans) et de Steve Mandanda, Didier Deschamps est contraint de lancer une révolution dans la cage de l'équipe de France. Ayant perdu deux gardiens très expérimentés, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel à Mike Maignan (27 ans) - qui a été promu numéro un - à Alphonse Areola (30 ans) - habitué à endosser le rôle de numéro trois, mais qui serait désormais la doublure du Milanais - et à Brice Samba, qui fait ses débuts avec le maillot tricolore à 28 ans. Toutefois, la jeune génération de portier français va très vite faire basculer la hiérarchie en cours d'après Sylvain Ripoll.

Meslier et Chevalier se rapprochent des A