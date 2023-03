Révolution en équipe de France : Lancé par Deschamps, il calme tout le monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, Hugo Lloris a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde. Mike Maignan, le gardien du Milan AC, est donc le nouveau numéro 1 des Bleus. Très bon pour sa première avec ce statut, le portier tricolore ne veut pas s’enflammer.

Trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, l’équipe de France a fait son grand retour à la compétition. Et de quelle manière ! Les Bleus se sont imposés très largement contre les Pays-Bas (4-0) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, le nouveau capitaine depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris. Avec ce départ, Didier Deschamps a intronisé son nouveau gardien titulaire : Mike Maignan.

Maignan prend la place de Lloris

Intraitable avec le Milan AC, le joueur formé au PSG a toutefois connu quelques blessures, dont une qui l’a forcé à renoncer à la Coupe du monde. Pour autant, Mike Maignan est déjà revenu à son meilleur niveau, il l’a d’ailleurs prouvé contre les Pays-Bas en stoppant un pénalty dans les dernières minutes. Même s’il a fait fort pour sa première titularisation en tant que gardien numéro 1, Mike Maignan ne veut pas se voir trop beau.

«Indiscutable, on va laisser ça de côté»