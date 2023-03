Un duel au Real Madrid va mettre le feu en équipe de France

Arnaud De Kanel

Avec les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni est devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Mais depuis quelques temps, le milieu de terrain connait un coup de moins bien et a même perdu sa place au Real Madrid au profit d'Eduardo Camavinga. Pour Daniel Riolo, le statut de l'ancien joueur de l'AS Monaco avec les Bleus pourrait être rediscuté.

Malheureux depuis la finale de la Coupe du monde où il avait raté son pénalty, Aurélien Tchouaméni peine à retrouver son meilleur niveau. Freiné par une blessure, le milieu de terrain s'est fait ravir sa place au Real Madrid par Eduardo Camavinga qui est également son coéquipier en équipe de France. Indiscutable aux yeux de Didier Deschamps qui l'a encore titularisé vendredi soir face aux Pays-Bas, l'ancien monégasque pourrait tout perdre chez les Bleus à cause de son déclassement en club selon Daniel Riolo.

«Il n'est pas encore totalement épanoui»

Dans l'After Foot , Daniel Riolo a commencé à se poser la question sur le statut d'Aurélien Tchouaméni avec les Bleus , notamment à cause de la montée en puissance d'Eduardo Camavinga au Real Madrid. « C'est un gars qui a gagné sa place de titulaire très récemment, qui l'a été pendant la Coupe du Monde, qui a parfois été bon et parfois mois bon. Il n'est pas encore totalement épanoui ou installé en équipe de france. Visiblement pour Deschamps, il est titulaire indiscutable, mais à mes yeux, c'est un peu tôt pour le dire. Il a été dépassé au Real, il va falloir suivre ça », a-t-il relevé, avant de poursuivre.

«On a le droit de se demander qui pourrait prendre sa place»