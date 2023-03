Il claque la porte de l’équipe de France et prédit une catastrophe

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France recevait les Pays-Bas vendredi soir (4-0), plusieurs joueurs ayant récemment pris leur retraite internationale ont été mis à l’honneur en marge de la rencontre. C’est notamment le cas de Raphaël Varane, qui à seulement 29 ans a décidé de ne plus jouer pour les Bleus. Selon lui, avec l’enchaînement des matchs et un calendrier toujours plus chargé, d’autres joueurs risquent eux aussi d’arrêter prématurément leur carrière internationale.

L’équipe de France a assuré vendredi soir, lors de la réception des Pays-Bas (4-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Le tout sous les yeux d’anciens internationaux qui ont récemment décidé de mettre un terme à leur carrière en sélection. En effet, Blaise Matuidi, Steve Mandanda, Hugo Lloris et Raphaël Varane étaient présents en Stade de France pour assister à cette rencontre.

«J’ai peur qu’on assiste à des carrières beaucoup plus courtes»

Le choix de Raphaël Varane de mettre un terme à sa carrière internationale a interrogé. Le défenseur de Manchester United est âgé de seulement 29 ans, mais d’après lui, d’autres joueurs risquent d’être amenés à prendre une décision similaire à la sienne à l’avenir. « Le calendrier est déjà plus que plein, les joueurs sont en surrégime et ça va être encore pire... J’ai peur qu’on assiste à des carrières beaucoup plus courtes et que les joueurs doivent renoncer à l’équipe de France très tôt parce que physiquement ou mentalement ce qu’on demande aujourd’hui, c’est tout simplement au-dessus des limites », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à GQ .

«Énormément de sacrifices s'ils veulent rester au top»