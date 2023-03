Mbappé fait passer un message au PSG, c'est validé en équipe de France

Hugo Chirossel

De retour au Stade de France vendredi soir à l’occasion de la réception des Pays-Bas, dans le cadre des éliminatoires de l’euro 2024, l’équipe de France a décroché sa première victoire en 2023. Une rencontre au cours de laquelle Dayot Upamecano a inscrit le deuxième but des Bleus. Le défenseur du Bayern Munich se projette déjà sur la suite et le déplacement en Irlande lundi. Il a en profité pour utiliser une formule de Kylian Mbappé.

Pour la première de Kylian Mbappé en tant que capitaine, l’équipe de France a répondu présent. Opposés aux Pays-Bas vendredi soir au Stade de France, les Bleus se sont imposés sans problème (4-0) face à des Oranje diminués par plusieurs absences. Auteur du deuxième but des Français, Dayot Upamecano a livré ses impressions à l’issue de la rencontre.

« Je suis très heureux »

« On a été une équipe, on a bien communiqué sur le terrain, on a bien coulissé, on a mis de l'envie. Donc aujourd’hui je suis très heureux. C’était important de bien commencer, par une grosse victoire, il faut continuer », a déclaré Dayot Upamecano, dans une vidéo publiée par la FFF. Le défenseur du Bayern Munich se projette sur la suite et le déplacement en Irlande lundi soir.

« Il va falloir bien manger, bien dormir »