«Il y a d’autres leaders» : Mbappé ne va pas aimer

La rédaction

Impressionnante ce vendredi soir au Stade de France, l’équipe de France s’est facilement imposée face aux Pays-Bas (4-0) dans le cadre du premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour le premier match de Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus, la performance collective des hommes de Didier Deschamps a laissé entrevoir de grandes choses pour l’avenir. Pour Aurélien Tchouaméni, l’attaquant vedette du PSG n’est pas le seul maître à bord.

En difficulté en ce début d’année 2023 avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a récupéré sa place de titulaire à priori indiscutable avec l’équipe de France. Titulaire devant la défense, l’ancien de l’AS Monaco a effectué une belle prestation, alors que sa complémentarité avec Adrien Rabiot et Antoine Griezmann permet une grande polyvalence dans l’entrejeu des Bleus. Après la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi, Aurélien Tchouaméni s’est notamment exprimé sur le capitanat de Kylian Mbappé.

«Le brassard n’a pas changé» Mbappé

Dans des propos relayés par l’Équipe , Aurélien Tchouaméni déclare : « Comme d'habitude, il a parlé sur le terrain pour galvaniser les troupes. On sait que c'est un leader, mais il y en a d'autres comme Antoine (Griezmann). Le brassard ne l'a pas changé dans la vie quotidienne, il est toujours le même. On a un super groupe, on est tous contents d'être ensemble » .

Benzema : Il balance sur l’équipe de France, Deschamps enrage https://t.co/kKyPs6P9LN pic.twitter.com/wgQZsHvJUN — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann déjà complices

Si l’on apprenait la déception d’Antoine Griezmann lors de la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus, les performances des deux joueurs sur le terrain ont rapidement balayé les doutes. L’attaquant du PSG a notamment délivré une passe décisive pour le meneur de jeu de l’Atlético Madrid face aux Pays-Bas ce vendredi.