Mbappé l'attend au PSG, il a une énorme raison de dire non

Depuis l’arrivée de Luis Campos l’été dernier, il est l’un des joueurs qui fait rêver le Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2025, Bernardo Silva pourrait quitter l’Angleterre dès cet été et prendre la direction du Paris Saint-Germain ou de l’Espagne du côté du FC Barcelone.

Très apprécié par le board du PSG, Bernardo Silva séduit également Kylian Mbappé, comme le révélait en exclusivité le10sport.com le 6 février dernier. Les deux joueurs se connaissent bien, puisqu’ils ont joué ensemble à Monaco entre 2015 et 2017. De quoi pousser l’attaquant français à faire le forcing pour retrouver son ancien coéquipier à Paris.

Le FC Barcelone en pince pour Bernardo Silva

Et si le Portugais de 28 ans, qui termine sa sixième saison à Manchester City, n’est pas insensible aux avances de Kylian Mbappé, c’est parce qu’il aspire à relever un nouveau défi. Cependant rien n’est fait pour le PSG en ce qui concerne Bernardo Silva. Et un autre club pourrait venir se mêler à la discussion selon Mundo Deportivo . D’après le média espagnol, le FC Barcelone serait totalement tombé sous le charme de Bernardo Silva, qui serait l’une de ses pistes prioritaires pour le mercato estival. Et malheureusement pour le PSG, le Portugais serait un grand fan du Barça.

Un duel PSG-Barça sur le mercato ?

Menacé également par le fair-play financier, le Paris Saint-Germain pourrait être en difficulté au moment de se montrer dépensier. Le club de la capitale qui bénéficie d’une enveloppe de 80M€ pour le prochain mercato pourrait se retrouver bloqué si les Citizens se montraient trop gourmands. De son côté, le Barça est d'autant plus en difficulté sur le plan financier.