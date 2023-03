Réclamé au PSG, il lance un ultimatum

Thomas Bourseau

Afin de faire à nouveau respecter l’institution du PSG par les joueurs, Jérôme Rothen milite pour que José Mourinho soit nommé nouvel entraîneur du PSG. Le Portugais est sous contrat à la Roma qui souhaiterait le garder, mais The Special One poserait de grosses conditions.

Le PSG pourrait amorcer une nouvelle révolution à la fin de la saison après une énième désillusion européenne en Ligue des champions. Christophe Galtier pourrait en faire les frais d’après divers médias bien que le10sport.com vous ait affirmé cette semaine que sauf cataclysme, le tandem Luis Campos / Christophe Galtier allait continuer au PSG la saison prochaine.

Galtier fragilisé au PSG, Rothen réclame Mourinho

Consultant pour RMC et ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a tenu le discours suivant au sujet du potentiel successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG : José Mourinho. « C'est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire. (…) Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là. Il me fait grimper aux rideaux. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction ».

La Roma veut garder Mourinho, The Special One pose ses conditions