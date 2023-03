Mercato : Mourinho a charmé une star de l’OM, il raconte

Thomas Bourseau

Au top de sa carrière avec Arsenal, Alexis Sanchez a quitté les Gunners à l’hiver 2018 pour Manchester United alors qu’il devait rejoindre Manchester City. José Mourinho l’a totalement charmé. Explications.

Alexis Sanchez a totalement relancé sa carrière dorée avec sa venue à l’OM en provenance de l’Inter à la dernière intersaison. Indispensable et infatigable sous les ordres d’Igor Tudor, Sanchez a confié à TVN qu’il serait prêt à prolonger son aventure marseillaise qui prendra fin à l’issue de la saison au vu de sa situation contractuelle. Et pour le média, Alexis Sanchez est revenu sur un tournant de sa carrière en Angleterre avec son départ d’Arsenal qui s’est effectué en deux temps.

Sanchez revient sur son transfert avorté à Manchester City…

« J'étais sur le point d'aller à Manchester City. Je parlais à (Pep) Guardiola tous les jours. Tout était prêt, un joueur devait aller à Arsenal. Puis (Arsène) Wenger m'a dit que ‘tu ne partiras pas parce que l'autre joueur ne veux pas venir et qu'ils n'en ont pas d’autre’ ». De quoi mettre un terme à son transfert d’Arsenal ? Pas vraiment puisque finalement, c’est de l’autre côté de Manchester qu’Alexis Sanchez s’était rendu en 2018 : à Old Trafford et Manchester United sous l’impulsion du Special One : José Mourinho.

…et comment José Mourinho a inversé la tendance pour Manchester United