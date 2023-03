Il annonce déjà son futur club, l'OM peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez n'exclut pas l'idée de prolonger d'une saison à l'OM. Néanmoins, une chose est sûre, à court terme, son rêve est de jouer pour le club de sa ville de naissance au Chili à savoir Tocopilla où il pourrait terminer sa carrière.

L'avenir d'Alexis Sanchez est probablement le dossier le plus chaud à l'OM. Et pour cause, arrivé libre l'été dernier, le Chilien a démontré qu'il n'était pas du tout cramé et qu'il était même indispensable pour Igor Tudor. Par conséquent, alors que son contrat s'achève en juin prochain, sa prolongation fait grandement parler. Mais au-delà son avenir à court terme, l'ancien joueur d'Arsenal se projette plus loin et annonce qu'il rêve de terminer sa carrière avec le club de sa ville natale.

«Mon rêve est de jouer à Tocopilla»

« Je veux jouer jusqu'à 40 ans. Mon rêve est de jouer à Tocopilla, c'est un rêve que j'ai. A Tocopilla, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être Alexis, j'aimerais leur apprendre mon style de jeu », lance-t-il dans une interview pour l’émission 24 Horas sur TVN Chili , avant d'ouvrir la porte à une prolongation à l'OM.

Alexis Sanchez ouvre la porte à l'OM