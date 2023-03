Une star lâche un énorme message à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez a récemment laissé planer le doute sur son avenir à l'OM, fixant d'importantes exigences pour prolonger. Néanmoins, dans une interview accordée à la presse chilienne, l'ancien attaquant d'Arsenal se montre plus récemment pour les fans marseillais.

Après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez s'est engagé avec l'OM l'été dernier. Accueilli comme une rock star à son arrivée à Marseille, l'ancien attaquant d'Arsenal s'est rapidement rendu indispensable pour le club phocéen. Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, Alexis Sanchez avait laissé planer le doute concernant son avenir il y a quelques jours. Néanmoins, il se dit prêt à prolonger à l'OM.

Alexis Sanchez ouvre la porte à une prolongation

« Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile », assure-t-il dans une interview pour l’émission 24 Horas sur TVN Chili , avant d'en rajouter une couche.

«Je suis heureux de ce que je fais»