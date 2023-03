Une catastrophe est annoncée pour le mercato de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM s'est lancé dans une vaste entreprise de dégraissage. Mais alors que trouver des clubs capables d'investir des indemnités de transferts était très difficile, Pablo Longoria s'est contenter de nombreux départs sous la forme de prêts. Et si certains sont bénéfiques, pour d'autres c'est une catastrophe et leurs retours va offrir un nouveau casse-tête aux Marseillais.

Conscient de la nécessité de dégraisser son effectif, Pablo Longoria n'a pas chômé l'été dernier. Néanmoins, les clubs vendeurs étant beaucoup plus nombreux que les clubs acheteurs, l'OM s'est rapidement retrouvé face à un constat d'impuissance. Vendre certains éléments devenus indésirables était impossible. Par conséquent, à l'image du PSG, le club phocéen n'a pas eu le choix et a donc bouclé de nombreux départs sous la forme de prêts. Et si certains vont déboucher sur des transferts définitifs à l'image de ceux d'Arkadiusz Milik ou encore Nemanja Radonjic et Kevin Strootman, pour d'autres, cela semble bien plus compliqué.

Amavi et Lirola, les opportunités ratées

A commencer par Jordan Amavi. L'ancien Niçois n'entre pas du tout dans les plans d'Igor Tudor et a donc été prêté à Getafe l'été dernier. Mais alors qu'il n'a disputé que 192 minutes en Liga cette saison, le latéral gauche aurait pu rebondir à Brest cet hiver. Mais comme le rappelle La Provence , le club espagnol a finalement conservé Amavi pensant que Quique Sanchez Flores allait être démis de ses fonctions. Mais il a finalement redressé la barre à Getafe... sans compter sur Jordan Amavi. Le constat est le même pour Pol Lirola. Prêté à Elche où il n'est apparu qu'à 9 reprises en Liga, l'Espagnol avait failli rejoindre Monza cet hiver où il aurait pu rebondir. Mais là aussi l'opération avait capoté. Par conséquent, les deux latéraux devraient revenir à l'OM en fin de saison.

Luis Henrique et Konrad en pleine galère

Et ce ne sont pas les seuls qui déçoivent. En effet, Konrad de la Fuente a totalement disparu des radars à l'Olympiakos où il n'a disputé que 197 minutes. Il n'a plus joué depuis le 11 septembre et ne s'entraîne même plus avec le groupe. Une catastrophe pour le jeune ailier américain. Si c'est un peu moins dramatique pour Luis Henrique, le constat est à peine plus reluisant. De retour dans son club formateur du Botafogo, le Brésilien n'est apparu que 576 minutes depuis juillet sans jamais se montrer décisif. Autrement dit, l'OM va avoir du travail cet été.