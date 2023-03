Benzema écarté, l’incroyable projet du Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec le probable sacre du FC Barcelone en Liga, le Real Madrid pourrait opérer des changements durant l’intersaison, en commençant par la nomination d'un nouvel entraîneur. Carlo Ancelotti est en effet menacé, et le possible départ du technicien italien pourrait avoir de grosses conséquences sur l’avenir de certains cadres du club, à l’instar de Karim Benzema.

Grâce à sa victoire sur le Real Madrid, le FC Barcelone est presque assuré de s’adjuger le titre en Liga cette saison. Carlo Ancelotti est désormais menacé, contraint de remporter la Coupe du Roi et/ou la Ligue des champions pour espérer rester à son poste d’après la presse espagnole. Dans le cas contraire, un changement d’entraîneur serait envisagé par Florentino Pérez.

Plusieurs entraîneurs visés

Alors que Zinedine Zidane serait prêt à revenir selon OK Diario , la Cadena SER annonce de son côté que Florentino Pérez apprécie particulièrement Mauricio Pochettino et Xabi Alonso. Le président du Real Madrid songerait en effet à dépoussiérer l’équipe première du club, allant au-delà du simple fait de remplacer Ancelotti.

Zidane - PSG : Sa décision est prise ! https://t.co/RaKM991qyl pic.twitter.com/kF1CeV77ZX — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Changement de génération au Real Madrid ?