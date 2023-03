Mbappé : L’argument du PSG pour le convaincre de rester

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival approche, des questions se posent concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Malgré un contrat allant jusqu’en 2024 avec le PSG, il est question d’un possible transfert pour cet été. Le club de la capitale arrivera-t-il à retenir Mbappé ? Voilà que le PSG pourrait avoir un nouvel argument pour cela.

Proche du Real Madrid alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger avec le club de la capitale. Le voilà désormais lié jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Un nouveau contrat qui n’efface toutefois pas les rumeurs de départ. En effet, selon certains, Mbappé pourrait bien chercher à quitter le PSG durant l’intersaison.

Messi - PSG : Coup de théâtre, il fait une annonce décisive https://t.co/OgAdhbCYIo pic.twitter.com/leCgRZq7PT — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Mbappé attire Campos au PSG

Comment retenir Kylian Mbappé ? Telle est la question à laquelle le PSG doit répondre. Bien évidemment, il y a le côté sportif qui entre en compte, mais pas seulement… Comme l’a récemment expliqué Daniel Riolo, si Luis Campos est aujourd’hui au PSG, c’est grâce aux Mbappé : « Il est là uniquement car c’est le bon vouloir de la famille Mbappé. (…) Un choix qui a été imposé par un joueur ».

Campos confirmé à Paris

Luis Campos et Kylian Mbappé se sont connus à Monaco et les voilà aujourd’hui au PSG. Et selon les informations du 10sport.com, il n’est pas question de se séparer du Portugais actuellement. Malgré les différentes rumeurs concernant l’avenir de Campos, du côté de Doha, on compte toujours sur l’actuel conseiller sportif. Un moyen de convaincre Mbappé de rester au PSG ? Cela pourrait peser dans la balance.