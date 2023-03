Révolution en équipe de France, il fait l’unanimité

Thomas Bourseau

Alors qu’Antoine Griezmann aurait pu prétendre en toute légitimité au statut de capitaine de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé qui a été choisi par Didier Deschamps. Cette nouvelle ère chez les Bleus a été validée par deux joueurs des Pays-Bas.

Une nouvelle ère a débuté la semaine dernière en équipe de France. Pour le premier rassemblement des Bleus de 2023 et le premier après la Coupe du monde perdue face à l’Argentine au Qatar en décembre 2022, Didier Deschamps a désigné le nouveau capitaine de son groupe après l’annonce d’Hugo Lloris concernant sa retraite internationale en janvier dernier.

Griezmann snobé, Mbappé nouveau capitaine des Bleus

Alors qu’Antoine Griezmann aurait pu hériter du brassard de capitaine de par son ancienneté avec Didier Deschamps, c’est Kylian Mbappé qui a raflé la mise, qui a échangé avec un Griezmann déçu à ce sujet, qui a bluffé tout le monde pendant sa première conférence de presse en tant que capitaine et qui a montré la voie aux siens vendredi dernier face aux Pays-Bas avec un doublé et une passe décisive (4-0).

Xavi Simons et Virgil Van Dijk valident le choix Mbappé