Mbappé : Il a éteint une grosse polémique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Promu capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a donc été le premier choix de Didier Deschamps, ce qui avait provoqué une certaine déception chez Antoine Griezmann qui était également candidat au brassard. Mais dès le premier match face aux Pays-Bas, la prestation de Mbappé a permis d’éteindre la polémique.

Hugo Lloris et Raphaël Varane ayant pris leur retraite internationale après la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a donc dû choisir un nouveau capitaine ainsi qu’un vice-capitaine pour l’équipe de France. Rapidement, deux profils se dont dégagés en concurrence pour ce poste : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les leaders naturels du vestiaire. Et le sélectionneur national a finalement tranché en faveur de l’attaquant du PSG, ce qui n’a pas manqué de frustrer Griezmann.

« Il était déçu »

Ces derniers jours, en conférence de presse, Kylian Mbappé avait d’ailleurs confirmé la grande déception de son coéquipier et lâchait ses vérités sur cet épineux sujet en équipe de France : « Il était déçu, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place j'aurais eu la même réaction. C'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique », confiait le numéro 7 du PSG. Mais tout semble rentré dans l’ordre après le match remporté par les Bleus face aux Pays-Bas vendredi soir (4-0), durant lequel Mbappé a notamment délivré une passe décisive dès le 2e minute à Antoine Griezmann.

« Tout se calme »