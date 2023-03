Malaise entre Mbappé et Griezmann, il lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en équipe de France depuis 2014, Antoine Griezmann espérait récupérer le brassard de capitaine après la retraite d'Hugo Lloris. Mais Didier Deschamps a préféré confier ce rôle à Kylian Mbappé. Pour mettre les choses au clair, le joueur de 24 ans a, très vite, décidé de s'expliquer avec son coéquipier. Pour Bixente Lizarazu, le plus dur est passé dans cette affaire.

Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann ? Didier Deschamps a dû faire un choix pas facile ces derniers jours. Les deux joueurs candidataient pour récupérer le brassard de capitaine laissé vacant par Hugo Lloris. Finalement, après des heures de réflexion, le sélectionneur de l'équipe de France a finalement décidé de confier ce rôle au joueur du PSG. Déçu, Griezmann s'est, très vite, entretenu avec Mbappé pour mettre les choses au clair et éviter toute forme de malaise. Dans sa chronique pour L'Equipe, Bixente Lizarazu s'est exprimé sur la relation entre Mbappé et Griezmann.

« Tous les deux ont des personnalités très différentes mais complémentaires »

« Tous les deux ont des personnalités très différentes mais complémentaires. À sa manière, Griezmann est aussi un leader, avec plus de légèreté que Mbappé, mais apprécié par le vestiaire et important pour la joie de vivre qu'il inspire (…) La réussite de l'équipe de France dans les prochains mois dépendra beaucoup de cette relation, dans le jeu mais aussi dans le vestiaire. Son équilibre générationnel et social en dépend. Depuis le début de ce rassemblement, tout ce que Mbappé dit et fait correspond parfaitement à cet objectif. Il a compris qu'il avait besoin de l'expérience d'Antoine Griezmann ou d'Olivier Giroud, par exemple, et qu'il fallait la valoriser » a déclaré le champion du monde 1998.

« Je ne vois pas la relation entre Griezmann et Mbappé s'altérer à l'avenir »