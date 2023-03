«De la foutaise» : Il dézingue cette légende de l'équipe de France

Thibault Morlain

Ce lundi, l'équipe de France affronte l'Irlande, un duel qui rappelle bien évidemment cette rencontre qui a fait tant polémique en 2009 avec la désormais tristement célèbre main de Thierry Henry. Présent sur la pelouse ce soir-là côté irlandais, Richard Dunne est revenu sur cet événement, tout en taclant l'ancien attaquant des Bleus.

On se souvient tous encore de la main de Thierry Henry au Stade de France lors de France-Irlande. Si cela avait envoyé les Bleus à la Coupe du monde, les Irlandais ont eux crié au scandale. Et après la rencontre, une scène a d'ailleurs fait énormément parler, on pouvait voir Henry discuter avec Richard Dunne, qu'il venait tout juste d'éliminer...

« Un moment difficile pour moi »

Pour L'Equipe , l'ex-international irlandais est revenu sur ce moment : « Que m'a-t-il dit ? Il éprouvait des remords et il m'a confié avoir touché le ballon de la main. J'ai pensé alors : "Mais pourquoi tu me le dis ? Tu n'aurais pas pu le dire à l'arbitre quelques minutes plus tôt ?" C'était un moment difficile pour moi car j'étais abattu à cause de notre élimination et son aveu m'a plombé encore plus ».

« De la mise en scène »