Après le carton des Bleus, Mbappé tire la sonnette d’alarme

Thomas Bourseau

Pour lancer la nouvelle ère initiée par Didier Deschamps avec Kylian Mbappé en tant que capitaine, l’équipe de France a surclassé les Pays-Bas vendredi dernier (4-0). Pour Mbappé, un tout autre défi se présente aux Bleus avec l’Irlande dotée d’une menace nommée Evan Ferguson.

La semaine dernière, Didier Deschamps a fait le choix de nommer Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris en janvier dernier. Du haut de ses 24 ans, Mbappé a déjà pris part à deux conférences de presse avec son nouveau statut de capitaine.

Carton plein pour les Bleus face aux Pays-Bas, Mbappé se méfie des retombées face à Ferguson

Lors du dernier point presse en question dimanche, celui qui a avoué avoir Michel Platini dans son viseur puisqu’il a dépassé les 37 buts de Karim Benzema en équipe de France, s’est confié sur la menace à laquelle les Bleus vont faire face ce lundi soir à Dublin. Après avoir fait carton plein au Stade de France vendredi dernier à l’occasion de la réception des Pays-Bas pour lancer sa campagne de qualification à l’Euro 2024 (4-0), l’équipe de France doit se méfier d’Evan Ferguson.

Irlande - France : Qui est Evan Ferguson, le Mbappé irlandais ? https://t.co/OIZ5hRmhv5 pic.twitter.com/7F2nU0pRFR — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Nous allons nous méfier de lui»