En clash avec Deschamps, le clan Benzema vide son sac

Thomas Bourseau

Invité à être célébré pour son chapitre équipe de France comme les autres retraités internationaux, Karim Benzema n’a pas répondu présent en raison de son clash avec le sélectionneur Didier Deschamps selon un proche de l’attaquant du Real Madrid. Explications.

Alors que tout semblait appartenir au passé à son retour en équipe de France juste avant l’Euro en 2021, Karim Benzema avait quitté le Qatar avant même le premier match de Coupe du monde des Bleus en raison d’une blessure qui cachait un malaise profond entre le sélectionneur Didier Deschamps et l’attaquant du Real Madrid. Dans la foulée de la Coupe du monde et alors qu’il semblait évident que Deschamps allait prolonger son contrat, Benzema annonçait sa retraite internationale et a récemment laissé entendre que Didier Deschamps était un « menteur » après ses déclarations dans Le Parisien sur le forfait du Ballon d’or au Mondial.

«Jamais heureux» sous Deschamps, Benzema a refusé l’invitation de la FFF

Karim Benzema avait même fait savoir par le biais d’une story Instagram qu’il allait potentiellement devoir prendre la parole afin de clarifier les choses lui-même. Invité par la Fédération française de football à être célébré au Stade de France la semaine dernière, à l’instar des autres retraités internationaux Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphael Varane, Karim Benzema a décliné ladite invitation en révélant ne pas être intéressé.

«Son absence du match contre les Pays-Bas montre à quel point il est amer»