Il veut s’inspirer de cette star de l’OM, Deschamps reçoit une nouvelle candidature

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’est rapidement imposé comme un élément incontournable dans le système d’Igor Tudor. Des performances qui lui ont permis de confirmer son statut en équipe de France, lui qui est le seul représentant marseillais lors de cette trêve internationale. Une trajectoire qui inspire Maxime Lopez, qui a lui aussi fait le choix de quitter le championnat de France pour évoluer en Serie A.

Après s’être révélé sous les couleurs du FC Nantes, Jordan Veretout est parti à Aston Villa, avant de rejoindre la Serie A. Ses prestations avec la Fiorentina puis l’AS Roma lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. Un niveau qu’il a su conserver cette saison à la suite de son arrivée à l’OM, qui lui ont permis d’être retenu par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde au Qatar.

Équipe de France : Mbappé leur a fait vivre un cauchemar, ils lâchent une grande annonce https://t.co/vCesV5TrqV pic.twitter.com/cUU3bF63kf — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« L'exemple parfait, c'est Jordan Veretout ! »

Alors que Matteo Guendouzi ou bien Valentin Rongier sont restés à Marseille lors de cette trêve internationale, Jordan Veretout quant à lui est le seul représentant de l’OM avec la sélection française. La trajectoire du milieu de terrain âgé de 30 ans, qui n’a pas hésité à partir s’aguerrir en Serie A, inspire Maxime Lopez. Le joueur formé à l’OM, qui évolue désormais à Sassuolo, espère suivre ses pas, pour pourquoi lui aussi être convoqué en équipe de France à l’avenir.

« Je sais que c'est possible et je vais tout faire pour »