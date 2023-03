Équipe de France : Deschamps fait un choix surprenant, c’est la surprise totale

La rédaction

Le 10 novembre dernier, Didier Deschamps dévoilait sa liste de 25 joueurs pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar. Les joueurs qui n'étaient pas appelés commençaient à préparer leurs vacances, comme c'était le cas d'Axel Disasi. Quatre jours après l'annonce des 25 joueurs, le Monégasque avait tout prévu, se dirigeait vers l'aéroport quand il reçu un appel du sélectionneur. Changement total de programme et le voilà trois heures plus tard à Clairefontaine, prêt à s'envoler vers la péninsule arabique. Il raconte cet épisode incroyable.

Finalement, c'est à 26 que partiront les Bleus au Qatar. Le forfait du Parisien Presnel Kimpembe bénéficie à Axel Disasi qui le remplace. Dans une interview accordée à Goal.com , le Monégasque raconte cette drôle de matinée du 14 novembre qu'il a vécu, entre son départ à l'aéroport pour partir en vacances avec sa famille stoppé net par l'appel de Didier Deschamps, lui demandant de rejoindre le plus vite possible le groupe des Bleus.

« Je prépare mes affaires pour les vacances puis... »

« C'est un lundi matin. Je me réveille et je prépare mes affaires pour les vacances. J'avais un petit briefing à l'AS Monaco, où je devais récupérer une montre connectée avec le programme d'entraînement à suivre durant la période de coupure. J'y vais et au moment où je rentre chez moi pour aller chercher ma famille et mes bagages pour aller à l'aéroport je reçois un appel de Didier Deschamps qui me dit que je suis sélectionné pour la Coupe du monde. Je m'arrête sur le bas-côté de la route pour poursuivre la discussion et le coach me dit qu'il faut que je sois là aujourd'hui », explique Axel Disasi, défenseur central de l'AS Monaco.

« J'étais très fier d'être là »