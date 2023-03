Équipe de France : Benzema de retour avec Zidane, l’incroyable annonce

Arnaud De Kanel

Blessé avant le début du Mondial au Qatar, Karim Benzema avait été contraint de déclarer forfait. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale, il annonçait même sa retraite internationale. Pour autant, certains espèrent le revoir avec le maillot bleu. Mais pour cela, il faudrait que Zinedine Zidane reprenne la sélection.

Et si Karim Benzema faisait son retour en sélection ? Trois mois après l'annonce de sa retraite internationale, nombreux sont ceux qui aimeraient le voir à l'Euro 2024. L'hypothèse reste peu probable car Didier Deschamps, avec qui il est en froid, sera encore en poste. A condition que Zinedine Zidane ne soit nommé d'ici là, mais encore une fois, les chances sont minimes comme l'explique Vincent Duluc.

PSG : La presse allemande relance le feuilleton Zidane https://t.co/d2C8mGDenG pic.twitter.com/rxQtdEd43o — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Personne ne sait réellement ce qu'il s'est passé»

« Karim Benzema a mis fin à sa carrière internationale, après son départ du Qatar avant le début de la Coupe du monde, et alors que personne ne sait réellement ce qu'il s'est passé, pas même les autres joueurs, il y a donc un nouveau "loup" entre Deschamps et lui », a déclaré Vincent Duluc sur le site L'Equipe au sujet de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a manqué l'Euro 2016 où les Bleus avaient atteint la finale, le Mondial 2018 qu'ils avaient remporté et donc ce Mondial 2022 perdu sur le fil en finale. Benzema n'aura pris part qu'à la seule vraie désillusion de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, l'Euro 2021. Une histoire de « rendez-vous manqués » pour le journaliste de L'Equipe qui ne voit qu'une signature de Zinedine Zidane pour que le Ballon d'Or soit convoqué en 2024.

«Il faudrait effectivement que Zidane soit sélectionneur»