«Il était trop gros» : Benzema viré, la folle révélation

Ballon d'Or 2022 et grande star du Real Madrid, Karim Benzema est toujours au sommet, à près de 35 ans. Mais sa carrière aurait très bien pu se terminer, il y a des années au centre de formation de l'OL comme le relate Julian Palmieri. Aussi formé à Lyon, il a annoncé que Benzema avait été viré en raison de son physique.

Karim Benzema reste un exemple de longévité. Malgré ses 35 ans au compteur, le Ballon d'Or 2022 est toujours au sommet du Real Madrid. Son hygiène de vie impeccable et son mode de vie y sont pour beaucoup. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Ancien partenaire de Benzema au centre de formation de l'OL, Julian Palmieri a relaté une anecdote sur KB9 lors d'un entretien accordé à la chaîne Youtube Colinterview.

« Karim Benzema avait été viré »

« Karim Benzema avait été viré, pour l'histoire. Mais, à l'époque, il y avait toujours un repêchage : un joueur qui avait été viré mais qu'ils sentaient capables de faire quelque chose. Et, cette année là, ils ont repêché Benzema qui avait été viré parce qu'ils l'avaient considéré physiquement trop gros et qu'ils pensaient qu'il n'aurait pas la force mentale pour s'appliquer et avoir une forme physique digne d'un footballeur. Et là, il a montré qu'il pouvait bosser et, à partir de là, il a vraiment explosé » a confié celui qui est, aujourd'hui, consultant sur Prime Vidéo.

« C'était un peu l'usine à Lyon, ça forme, ça jette »