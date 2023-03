L'OL lâche une bombe sur le retour de Benzema, le verdict tombe

Pierrick Levallet

Ayant quitté l'OL en 2009, Karim Benzema fait preuve d'une longévité impressionnante au Real Madrid. Mais son aventure madrilène pourrait prendre fin à l'issue de la saison, son contrat arrivant à expiration. L'OL rêverait ainsi de le rapatrier. Cependant, le club rhodanien va devoir attendre encore un peu avant de le faire revenir.

Formé à l’OL, Karim Benzema a quitté le club rhodanien en 2009 pour signer au Real Madrid. Depuis, l’attaquant français a remporté de nombreux trophées, collectifs et individuels. En 2022, il a notamment été élu Ballon d’Or après sa campagne très réussie en Ligue des champions. Cependant, la fin se rapproche pour Karim Benzema au Real Madrid. Le joueur de 35 ans fait face à quelques soucis physiques, alors que son contrat expire en juin prochain. L’OL se mettrait donc à rêver de son retour.

En pleine polémique, le vestiaire de l’équipe de France se lâche sur Benzema https://t.co/NNxmByA4M9 pic.twitter.com/Ur0qTzt7D8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Aulas «rêve» du retour de Benzema à l’OL

« Le retour de Benzema ? J’en rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid... Je regardais hier le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole » a ainsi lâché Jean-Michel Aulas dans un entretien accordé à RMC récemment. Mais selon Fabrizio Romano, le retour de Karim Benzema à l’OL ne se fera pas tout de suite.

Benzema va prolonger au Real Madrid