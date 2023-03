Une star réclame du lourd, l’OM prépare un transfert XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec l'OM en juin prochain, Alexis Sanchez va donner des sueurs froides à ses dirigeants. L'international chilien ne serait pas contre rester à Marseille, mais réclame des garanties sportives. Le club phocéen va devoir se montrer à la hauteur dans ce dossier. Les premiers dossiers ont été activés en coulisses et un nom est cité dans les médias.

La prolongation d'Alexis Sanchez devrait être l'un des dossiers prioritaires de l'OM dans les prochaines semaines. Sous contrat avec le club marseillais jusqu'en juin prochain, l'international chilien pourrait étirer son bail d'une saison, à condition d'obtenir certaines garanties, notamment sur le plan sportif. Journaliste pou r RMC Sport , Florent Germain l'a annoncé au micro de l' After Foot.

Alexis Sanchez veut des garanties

« La question est plus sportive. Il veut un OM ambitieux, il veut gagner, il n’a pas aimé que l’OM ait fini dernier de sa poule en Ligue des Champions. Il a très mal vécu le couac contre Annecy. C’est un vrai point d’interrogation pour beaucoup. Je ne sais pas ce qu’il fera la saison prochaine. On nous garantit qu’il n’a pas pris de décision, qu’ils vont se voir en fin de saison parce que ça dépendra surtout d’une qualif en Ligue des Champions. Après ce que j’ai compris, l’OM adore sa saison, ils sont ravis de Sanchez, mais ils ne vont pas mettre le club en danger pour recruter et faire plaisir au Chilien » a déclaré le journaliste.

L'OM passe à l'action