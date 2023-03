Attendu par Mbappé, il lâche une réponse au PSG pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme révélé par le10sport.com, le PSG lorgne Bernardo Silva en vue du prochain mercato estival. Une piste activée par Luis Campos et vue d’un très bon œil par Kylian Mbappé, son ancien coéquipier du temps de l’AS Monaco. Conscient de l’intérêt qu’il suscite, l’international portugais reste néanmoins focalisé sur sa saison.

Malgré les critiques justifiées par la situation que traverse actuellement le PSG, Luis Campos devrait rester à son poste, et il en est de même pour Christophe Galtier comme vous l’a révélé le10sport.com. Le dirigeant portugais est à la tâche en vue du mercato estival, et d’après nos informations, l’une de ses priorités est identifiée en la personne de Bernardo Silva.

EXCLU @le10sport : Le Qatar derrière Luis Campos🆕 Un projet de 3 ans a été défini et sauf cataclysme, le PSG continuera avec le duo Campos/Galtier la saison prochaine https://t.co/r3SUH2pTfr — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) March 22, 2023

Luis Campos veut voir Bernardo Silva au PSG

L’ancien de l’AS Monaco, désormais à Manchester City, se verrait bien changer d’air et apparaît ainsi dans le viseur du PSG. Une piste vue d’un très bon œil par Kylian Mbappé, les deux joueurs s’étant côtoyés en Principauté. Le FC Barcelone est également à l’affût dans ce dossier, une situation qui ne perturbe pas pour autant le principal concerné.

« Ce qui arrivera arrivera »