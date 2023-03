OM : Alexis Sanchez, la prolongation qui devient urgente…

La rédaction

Efficace, indispensable et impressionnant, Alexis Sanchez est clairement l’une des meilleures recrues de l’ère McCourt. Un taulier dont le contrat arrive à expiration en juin et pour lequel l’OM n’a toujours pas tranché. Au regard de ses performances, l’évidence grandit : il doit rester. À tout prix.

L'homme providentiel de l'Olympique de Marseille cette saison s'appelle Alexis Sanchez et rien ne lui résiste. Fort de son expérience avec un passage dans les plus grandes écuries européennes (Barça, Inter Milan, Arsenal), l'international chilien est arrivé à Marseille l'été 2022 en provenance de l'Inter de Milan pour un montant de 3 millions d'euros. Depuis, il ne cesse de confirmer tous les espoirs portés en lui par le board marseillais.

Meilleure recrue de l'ère McCourt ?

La direction de l'Olympique de Marseille cherchait un taulier sur qui l'entraîneur, Igor Tudor, pouvait compter. En engageant Alexis Sanchez, Pablo Langoria le savait peut-être ? Ou pas ! En tout cas, il tenait le profil qui allait métamorphoser l'attaque olympienne. Pourtant au départ, son arrivée avait fait quelques septiques en raison de son âge avancé, 34 ans. Mais pour l'Olympique de Marseille, la question de l'âge ne s'est jamais posée puisque le but ultime de la direction en recrutant le joueur était ailleurs. En effet, dans un vestiaire démis de tout cadre, il était difficile de trouver une cohésion de groupe, Alexis Sanchez est venu assurer ce rôle crucial. Quelques mois plus tard, il n'a pas déçu : 25 matchs joués, 12 buts inscrits dont un doublé, dimanche soir, pour stopper la belle série de Reims au Stade Auguste-Delaune II.



Aujourd'hui, Sanchez est vu comme étant la recrue la plus prolifique de l'ère McCourt à l'Olympique de Marseille. Pourtant de grandes recrues, ce n'est pas ce qui manquait depuis que l'homme d'affaires américain, Frank McCourt, est propriétaire de 95% des parts du club. Derrière cela, on pense à Mario Balotelli, un court passage de 6 mois après avoir rompu son contrat avec l'OGC Nice, bilan de l'Italien : 8 buts en 15 matchs. Mais aussi, à Luiz Gustavo, qui avait fait battre le cœur des supporteurs de l'OM.

🚨Mercato - OM : Les négociations ont débuté pour Alexis Sanchez ! pic.twitter.com/ySmRMJGdiF — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Une prolongation qui sonnerait comme une évidence

Arrivé lors du mercato estival de 2022, Alexis Sanchez avait signé un bail d'un an avec l'Olympique de Marseille. Depuis, le joueur a exprimé son envie de poursuivre avec le club de la Canebière, ses performances pourraient concrétiser son souhait sauf si la direction marseillaise prévoit un autre plan pour son prochain mercato. Quoi qu'il en soit, sa prolongation sonnerait comme une évidence. Autre élément à souligner, selon les dernières informations révélées par RMC Sport , le joueur ne prolongera que si l'OM parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, un choix plus sportif que financier pour la star chilienne.



Dimanche soir après son doublé, le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, n'a pas caché tout le bien qu'il pensait de son leader : " Alexis Sanchez a fait ce que font les leaders, également dans le vestiaire à la mi-temps. On a de la chance de l’avoir avec nous." Son coéquipier, Vertout avait aussi son mot à dire : "On lui dit merci. C’est est un très grand attaquant qui répond toujours présent. Malgré sa grande carrière, il continue de se battre et n’arrête pas de nous encourager."

Il a retrouvé son meilleur niveau

Depuis 2017, Alexis Sanchez n'avait pas impressionné autant sur les terrains. Le choix de carrière de l'Olympique de Marseille s'est finalement avéré être le meilleur depuis qu'il a signé à Arsenal l'été 2014. En Ligue 1, il a déjà signé 3 doublés, le dernier en date était dimanche soir, pour mettre fin à une série de 19 matchs sans défaite de Reims. Alors que son équipe était en retard au score, Sanchez a transcendé son équipe dans tous les domaines. Deux buts dont un sur coup franc magnifiquement exécuté pour offrir 3 points précieux. Dans le jeu, il est le deuxième marseillais qui a touché le plus de ballons (63) derrière Nuno Tavares (80) mais aussi il est le joueur qui a le plus pesé en attaque avec 4 passes clés en 90 minutes de jeu. El Nino Maravilla.