Guendouzi fait un terrible aveu, le PSG va adorer

Arnaud De Kanel

Grâce à sa victoire 2 buts à 1 face à Reims, l'OM fait un beau rapproché au classement. En effet, les joueurs d'Igor Tudor sont désormais à 7 points du PSG, défait plus tôt dans la journée sur sa pelouse contre Rennes. Pour autant, Mattéo Guendouzi ne veut pas parler de titre et il se focalise sur la deuxième place.

En voilà une victoire qui fait du bien à l'OM. Victorieux du Stade de Reims, le club phocéen est de nouveau dauphin d'un PSG inquiétant et encore battu sur sa pelouse contre le Stade Rennais. Grâce au revers parisien ainsi qu'à la victoire olympienne, l'OM n'est plus qu'à 7 points du PSG à 10 journées de la fin. L'espoir d'accrocher le titre renait mais Mattéo Guendouzi ne se fait pas beaucoup d'illusions.

«Un très grand», l’OM hallucine avec sa star https://t.co/sB43dGrNcp pic.twitter.com/muuK4KrImM — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«Le plus important était de ramener les trois points»

De passage en zone mixte après la rencontre, Mattéo Guendouzi est revenu sur la victoire de l'OM. « C’est une très belle soirée, on savait que ce serait un match super difficile face à une équipe qui n’avait plus perdu depuis 19 matches. On est resté soudés, solides défensivement. Le plus important était de ramener les trois points. On a subi en fin de match, mais on n’a jamais rompu. C’était différent de la semaine passée, contre Strasbourg, où on était plus passif au pressing. Là, on ne leur a laissé aucun espace pour s’exprimer », a-t-il lâché. Une victoire importante non pas dans la course au titre, mais bien dans la lutte pour la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

«Notre objectif reste la deuxième place»