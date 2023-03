OM : «C’est malhonnête» : Il lâche une grosse punchline sur Guendouzi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques semaines, Mattéo Guendouzi n'est pas au mieux sous le maillot de l'OM. Ses prestations sont moins abouties et le joueur a perdu sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain. Pour expliquer ce sérieux coup de moins bien, son entourage a pointé du doigt sa position sur le terrain. Une justification, qui ne convainc pas Franck Conte.

Depuis quelques mois, Mattéo Guendouzi évolue plus haut sur le terrain, ce qui ne lui posait pas de problème en début de saison. Mais alors que le joueur semble avoir perdu sa place de titulaire au milieu de terrain, voilà que les premières critiques apparaissent sur le choix d'Igor Tudor. Dans un entretien accordé à L'Equipe, des proches de Guendouzi ont évoqué cette problématique et pointé du doigt les choix du technicien.





Le clan Guendouzi raconte sa baisse de régime

« Il ne lâche pas et reste affuté physiquement et mentalement. Il aimerait simplement jouer la plupart du temps à son poste comme la promesse lui a été faite, un poste où il a ses habitudes, ses réflexes, ses automatismes, et où il a su se montrer performant » a confié le clan Guendouzi. Mais selon l'artiste marseillais, Franck Conte, cela ne suffit pas à expliquer sa baisse de régime à l'OM.

« Je trouve ça malhonnête »