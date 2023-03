Guendouzi : La décision forte de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM vit une passe un peu plus délicate, Matteo Guendouzi en est sûrement le symbole. Devenu remplaçant depuis quelques semaines, l’international français ronge son frein sur le banc de touche. En interne, on évoque simplement les choix d’Igor Tudor, l’entraîneur, et la méritocratie.

Après une première très grosse saison sous le maillot de l’OM, Matteo Guendouzi avait démarré sur les mêmes standards. Malgré l’arrivée d’Igor Tudor, Guendouzi a vite su s’adapter à ce nouveau style de jeu, même si l’international français a dû évoluer un cran plus haut qu’à son habitude. Ce qui a fini par lui jouer des tours.

Malinovskyi lui a chipé sa place

Moins dans le coup depuis plusieurs semaines, Matteo Guendouzi a perdu sa place de titulaire à l’OM. Ruslan Malinovskyi a repris le flambeau et Guendouzi est obligé de ronger son frein sur le banc de touche.

Guendouzi pénalisé par les choix de Tudor