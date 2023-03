Un retour est annoncé au PSG, le Real Madrid peut tout gâcher

Axel Cornic

L’avenir du poste d’entraineur du Paris Saint-Germain est au centre de tous les débats. Christophe Galtier ne semble déjà plus convaincre et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. C’est le cas avec Thomas Tuchel, qui avait été limogé par le PSG en 2020... quelques mois avant de remporter la Ligue des Champions avec Chelsea.

L’élimination de la Ligue des Champions a déjà lancé les débats sur la prochaine saison du PSG et surtout, sur le futur visage de l’équipe. Peu de joueurs semblent être à l’abri, mais la position de l’entraineur semble encore plus fragilisée. Christophe Galtier pourrait en effet saluer moins d’un an après son arrivée...

Le PSG penserait à Tuchel...

L’une des pistes évoquées pour prendre les rênes du PSG la saison prochaine, mènerait à Thomas Tuchel. Très proche du président Nasser Al-Khelaïfi, le technicien allemand avait quitté le club surtout à cause de ses relations compliquées avec Leonardo. Actuellement sans club, il serait un candidat apprécié même si nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’aucun contact n’a eu lieu pour le moment.

