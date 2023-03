Le Qatar en rêve, il va recaler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation de Christophe Galtier semble plus incertaine que jamais, plusieurs noms ont circulé pour remplacer le coach du PSG. C'est ainsi que Thiago Motta plairait notamment à Nasser Al-Khelaïfi qui en faisait même son favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Mais l'ancien milieu de terrain du PSG devrait prendre la direction de l'Inter Milan.

L'été dernier, le PSG a nommé Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. Un choix essentiellement pris par Luis Campos qui connaît parfaitement le technicien français pour avoir travaillé avec lui au LOSC. Néanmoins, L'EQUIPE rappelait que la priorité de Nasser Al-Khelaïfi se nommait Thiago Motta qui connaît parfaitement le PSG. Et le travail effectué par l'Italo-brésilien sur le banc de Bologne doit conforter le président parisien dans son idée. Cependant, d'après Gianluca Di Marzio, il probable que Thiago Motta prenne la succession de Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter Milan.

Départ XXL au PSG, le Qatar menacé ? https://t.co/pARLSGyugd pic.twitter.com/NcGZjxo2K8 — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Motta vers l'Inter Milan ?

« Non, je ne serais pas surpris. Je sais qu'il est sous observation, il y a des enquêtes pour comprendre encore mieux ce qu'il est en tant que personne, en tant qu'entraîneur. C'est l'un de ceux que l'Inter a sur sa liste, comme c'est normal si on arrive à un divorce avec Inzaghi. Bologne a le mérite d'avoir pensé à lui très tôt et a donc tout à fait le droit de l'apprécier au moins une année de plus et de commencer avec lui dès le début. Nous faisons pratiquement les comptes sans l'aubergiste, puisqu'il a un contrat et que c'est Bologne qui décidera de le laisser partir ou non », lance le célèbre journaliste italien dans une interview accordée à TMW , avant de confirmer que le départ de Simone Inzgahi de l'Inter Milan ne fasse pas trop de doute.

Inzaghi se dirige vers un départ