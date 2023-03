Galtier, Luis Campos… Toutes les infos mercato du 21 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier n'est pas encore menacé, mais...

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Christophe Galtier et assure que l'entraîneur du PSG, malgré la période très délicate qu'il traverse sur le plan sportif, n'est pas menacé dans l'immédiat. Toutefois, selon le quotidien sportif, ses séances d'entraînement sont jugées beaucoup trop légères en interne, et les prochains résultats du PSG seront suivis de très près et pourraient inciter le Qatar à revoir sa position sur Galtier malgré un contrat qui court jusqu'en 2024.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le recrutement de Campos pointé du doigt au PSG

Qu'en est-il de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui avait d'ailleurs été à l'origine de la nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur l'été dernier ? Selon L'EQUIPE , même s'il n'est pas non plus directement menacé dans l'immédiat pour son avenir, le dirigeant portugais se retrouve pointé du doigt pour son recrutement peu convaincant. Et Campos n'aura plus droit à l'erreur s'il souhaite conserver ses fonctions au PSG...



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Campos-Galtier, tout est possible

L'avenir de Luis Campos et Christophe Galtier fait décidément couler beaucoup d'encre ce mardi ! De son côté, Foot Mercato apporte un tout autre son de cloche quant à l'avenir des deux hommes au PSG puisqu'ils seraient en réalité menacés. Ils sont loin de faire l'unanimité du côté de Doha, au Qatar, et les hautes instances du PSG envisagent d'ailleurs de s'entretenir en tête à tête avec Campos pour échanger sur la suite du projet. D'ailleurs, FM précise que le dirigeant portugais est conscient des doutes qui existent à son sujet, et il commence même à s'interroger sur son avenir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM dans le doute avec Alexis Sanchez

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OM, Alexis Sanchez fait beaucoup cogiter en interne. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que les discussions n'ont toujours pas débuté entre les deux parties au sujet d'une éventuelle prolongation. Une situation guère rassurante pour l'OM, d'autant que Sanchez a récemment semé le trouble sur son futur en conférence de presse.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Al-Khelaïfi voulait Motta au PSG