Messi, Galtier… Toutes les infos mercato du 20 mars

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG hésité à prolonger Messi

Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Lionel Messi au PSG ! Auteur d'une pâle prestation dimanche contre Rennes (0-2), l'attaquant argentin n'a toujours pas fixé son avenir alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain au Parc des Princes. Et L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que la direction du PSG n'est plus aussi certaine de vouloir prolonger l'ancien joueur du FC Barcelone, étant très attentive à l'opinion des supporters qui ne semblent pas enclins à conserver Messi la saison prochaine.



PSG : Barcelone lance encore un appel du pied à Messi

Et pendant que le PSG hésite fortement à prolonger Messi, le FC Barcelone ne lâche plus son ancienne star ! Sergi Roberto, le latéral droit du Barça, affiche plus que jamais son envie de voir l'attaquant argentin revenir en Catalogne l'été prochain, au terme de son contrat avec le PSG : « A bras ouverts, qui ne serait pas prêt pour le retour de Messi ? En fin de compte, nous ne voulons pas trop parler parce que c'est lui qui doit décider, le président, l'entraîneur ou qui que ce soit d'autre. Mais si ça dépend des joueurs, nous l’attendons déjà », indique Roberto dans un entretien accordé à Jijantes FC .



