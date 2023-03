«Un coup à jouer», l’OM prépare un deal sur le mercato

La rédaction

Prêté cette saison à l’OM par Arsenal, Nuno Tavares a montré des choses intéressantes à Marseille. Le latéral gauche portugais de 23 ans sera de retour en Angleterre lors du prochain mercato, mais pourrait rapidement revenir au sein du club marseillais si ce dernier souhaite le conserver. Une affaire qui n’est pas sans rappeler l’arrivée de Matteo Guendouzi l’été dernier.

Auteur de 6 buts en 24 matchs de championnat disputés cette saison, Nuno Tavares est rapidement devenu la solution numéro une au poste de piston gauche dans la défense à 3 instaurée par Igor Tudor. Le technicien croate apprécie les qualités offensives du Portugais, prêté sans option d'achat par Arsenal. Cela sera-t-il suffisant pour que l’OM se décide à le recruter lors du prochain mercato ?

L’OM envisage de recruter Nuno Tavares

Présent dans l’émission l’After Foot , le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur la possibilité pour l’OM de recruter Nuno Tavares lors du prochain mercato estival. « Arsenal devrait le vendre. Ils ne vont pas le reprêter. Normalement, il revient à Arsenal en fin de saison. L’OM ne dit pas que c’est définitif et qu’ils vont le laisser partir, mais pour le moment, ça en prend le chemin. Au début de saison, il a séduit les supporters et les dirigeants. Si jamais l’OM y voit une bonne affaire, si Arsenal le brade et que l’OM se dit qu’il y a un coup à jouer… » .

L’OM prêt à tenter un coup à la Guendouzi pour Nuno Tavares ?