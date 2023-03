L’OM déclenche une guerre sur le mercato, le verdict va tomber

Thomas Bourseau

Prêté à Reims par Arsenal, Folarin Balogun affole les défenses de Ligue 1 et notamment Pablo Longoria qui se pencherait sur sa situation. Les deux clubs de Milan devraient cependant compliquer la tâche du président de l’OM.

Rester à Arsenal à son retour de prêt du Stade de Reims à la fin de la saison ou une nouvelle fois quitter les Gunners pour aller chercher du temps de jeu… à l’OM ou ailleurs ? Voici le dilemme qui va se présenter à Folarin Balogun, auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison avec Reims, et dont le profil est apprécié à la fois par l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta, mais pas seulement.

Balogun n’écarte aucune option pour son avenir

L’occasion pour Folarin Balogun de faire passer le message suivant à Sky Sports ces dernières heures. « Cela fait partie des choses dont doit parler en fin de saison et je ne suis pas le seul à pouvoir prendre cette décision. Le club devra me faire connaître son point de vue et je suis sûr qu’on pourra trouver un accord ». D’après 90min et divers médias, l’OM en pincerait pour Balogun.

Les deux clubs de Milan promettent l’enfer à l’OM pour Balogun