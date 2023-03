«On m’a tué à Marseille» : Il claque la porte de l'OM et dégoupille

Amadou Diawara

Formé à l'OM, Maxime Lopez s'est engagé en faveur de Sassuolo, club de Serie A, à l'été 2020. En Italie depuis presque trois ans, le milieu de terrain de 25 ans est revenu sur son passage à Marseille. Et il n'a pas été tendre avec son ancien club, qu'il n'a pas manqué de tacler.

Maxime Lopez n'a pas gardé un très bon souvenir de l'OM. Formé au sein du club phocéen, le milieu de terrain a fait ses débuts en équipe première alors qu'il n'avait que 18 ans. Alors qu'il était parti pour représenter l'avenir de l'OM, Maxime Lopez a finalement changé de club à l'été 2020.

Maxime Lopez tacle l'OM

Prêté avec option d'achat à Sassuolo, Maxime Lopez a vu le club italien lever sa clause pour le conserver définitivement. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec les Neroverdi , le milieu de terrain de 25 ans ne regrette pas du tout son choix d'avoir quitté l'OM.

«C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé»