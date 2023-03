L'OM prépare un transfert surprenant à 15M€

La rédaction

L’OM, qui réalise une belle saison sous la direction de Pablo Longoria, vise une fois de plus la qualification en Ligue des Champions. Mais le président espagnol du club marseillais le sait : il faudra renforcer l’effectif lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, le président de l’OM aurait jeté son dévolu sur Arda Güler, le grand talent du football turc.

Du côté du Fenerbahçe, un joueur affole les pelouses depuis plusieurs mois. Il s’agit d’Arda Güler, 18 ans, évoluant au poste de milieu offensif. Numéro 10 sur les épaules, ce jeune joueur né en 2005, a rapidement fait parler de lui lors de ses débuts professionnels l’an passé, avant de se révéler au grand jour cette saison, avec les matchs disputés en Europa League notamment. Grand espoir d’un football turc en perte de vitesse ces dernières années, Arda Güler ne manque pas de prétendants, parmi lesquels se dresse l'OM.

Arda Güler est l’une des priorités de Pablo Longoria

Selon les informations de la Gazzetta , l’OM est très intéressé par le joueur de 18 ans. Le média révèle également que Pablo Longoria, qui souhaite rajeunir son effectif, en a fait l’une de ses priorités pour le prochain mercato. Le président du club marseillais a été impressionné par le joueur lors de la rencontre opposant le Fenerbahçe à Séville le 16 mars dernier (victoire 1-0 des Turcs), et pourrait prévoir une offre de 15 M€ pour recruter le joueur. Cependant, le club stambouliote en demanderait bien plus pour lâcher sa pépite.

OM : En plein calvaire, il a donné un gros coup de main sur le mercato https://t.co/zaVF6hbcRw pic.twitter.com/OHCJfB9iVZ — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Le PSG, Barcelone, et Manchester City également attentifs sur le dossier

Car si l’OM veut absolument recruter Arda Güler, de nombreux cadors comme le PSG, le FC Barcelone et Manchester City surveillent également le joueur de près. Par ailleurs, le numéro 10 du Fenerbahçe possède une clause spéciale dans son contrat, stipulant que s’il ne joue pas plus de 1500 minutes cette saison, le club serait obligé de le laisser partir pour 5 M€. Mais au vu de son temps de jeu actuel, la pépite turque devrait rapporter bien plus cher à l’actuel 2ème du championnat. Quoi qu'il en soit, l'OM est prévenu...