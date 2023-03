Transfert à l’OM, il faut remercier le PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l’OM a perdu Steve Mandanda, parti à Rennes. Le club phocéen a donc dû se mettre en quête d’un nouveau gardien pour jouer la doublure de Pau Lopez. Et le choix s’est finalement porté sur Ruben Blanco, prêté par le Celta Vigo. D’ailleurs, un homme fort du PSG serait à l’origine de cette opération.

Ça a été énormément bougé à l’OM l’été dernier. L’été dernier, les recrues se sont multipliées et on a notamment pu assister à l’arrivée de Ruben Blanco. Avec le départ de Steve Mandanda, il fallait un nouveau gardien pour être le numéro 2. Et Pablo Longoria a alors trouvé son bonheur du côté du Celta Vigo avec le prêt de Ruben Blanco.

Campos envoie Blanco à l’OM

Lors de L’After Foot , sur RMC , des informations ont été apportées sur cette opération Ruben Blanco à l’OM. Ainsi, il a été confirmé que c’était un certain Luis Campos qui avait validé le départ de l’Espagnol sur la Canebière. Conseiller sportif du PSG, le Portugais travaille également avec le club ibérique et il a donc donné son feu vert pour le départ de Blanco à l’OM.

Bientôt de retour au Celta Vigo

Doublure de Pau Lopez cette saison à l’OM, Ruben Blanco ne s’éternisera pas sur la Canebière. En effet, il a dernièrement été expliqué que le Celta Vigo souhaitait faire revenir l’Espagnol. Du côté de l’OM, on ne devrait pas faire le forcing pour le retenir.