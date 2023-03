Irlande - France : Giroud peut frapper fort

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Didier Deschamps pourrait faire tourner contre l’Irlande et aligner Olivier Giroud aux côtés de Kylian Mbappé et Randall Kolo Muani. Un test pour les Bleus mais surtout pour le meilleur buteur français en activité. S’il brille, il peut clairement prétendre à une place pourles matchs à venir.

Entre Giroud et Coman, le doute plane sur qui prendra une place dans le onze qui affrontera l'Irlande, ce lundi à 20h45 à Dublin. Si trois hommes en attaque sont déjà connus (Mbappé, Griezmann, Kolo Muani), Didier Deschamps devra faire un choix sur l'identité du quatrième joueur qui devra débuter ce soir.

Giroud veut reprendre sa place de titulaire

En jouant le match de ce soir, Olivier Giroud aura clairement un objectif dans la tête : le réussir pour retrouver sa place de titulaire en équipe de France. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, s'est déjà mis un objectif à atteindre avec l'équipe de France, celui de l'Euro 2024. Giroud devra avant tout convaincre Didier Deschamps qu'il peut compter sur l'expérience de l'actuel milanais lors des grands rendez-vous afin de guider ses coéquipiers à faire les bons choix en attaque. Depuis la triste Finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine, le joueur a retrouvé les chemins du rectangle vert à la fin du match à la place de Kolo Muani.

De la solidité pour déstabiliser les Irlandais

Fort de son gabarit, Olivier Giroud pourrait être un élément dangereux sur lequel pourrait compter Deschamps pour venir à bout de l'Irlande, ce lundi soir. En effet le joueur, qui a déjà évolué en Premier League, sait, niveau football, qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'Irlande. Giroud qui est bon balle au pied arrive facilement à se faufiler dans les 18 mètres et faire mal à l'adversaire. Si la presse française voit le joueur comme titulaire, son sélectionneur Didier Deschamps a quand même laissé planer le doute "Je suis encore dans la réflexion car il y a peu de temps entre les deux matches. Il faut savoir si tout le monde a récupéré."

Un 4-3-3 pour le schéma tactique ?

Si la France évolue, ce lundi soir, en 4-3-3 cela veut dire que Giroud jouera sans surprise en pointe. Il sera donc épaulé par Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Deux joueurs qui peuvent créer des espaces et mettre le ballon au fond des cages quand il le faut. Mais Giroud aura plus le statut d'attaquant finisseur dans ce match, tandis que Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani auront comme objectif de servir de la meilleure façon le numéro 9 des Bleus pour marquer.

Coman va t-il payer pour son manque de lucidité ?

Mauvais face aux Pays-Bas, Kingsley Coman pourrait s'asseoir sur le banc ce lundi soir. Son mauvais match face aux Oranje , malgré la victoire de l'équipe de France (4-0), pourrait l'empêcher de débuter dans le onze. C'est Olivier Giroud qui profiterait de l'occasion pour se racheter d'une finale face à l'Argentine qui avait viré au cauchemar. Giroud devrait donc débuter face à l'Irlande. Coman de son côté regarderait le match du banc des remplaçants et pourrait refaire son apparition en deuxième temps. Comme à son habitude, Olivier Giroud devra se battre sur le terrain et profiter du temps qui lui a été offert pour montrer son envie sur le terrain.

La composition probable

La compo probable des Bleus: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani ou Coman, Giroud ou Kolo Muani, Mbappé (cap).



La compo probable de l'Irlande : Kelleher – Omobamidele, N. Collin, D. O'Shea – Coleman (cap), Molumby, Browne, O'Dowda – Smallbone, Obafemi – E. Ferguson