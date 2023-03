Équipe de France : Il brille avec Mbappé, Deschamps en est fan

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Large vainqueur des Pays-Bas vendredi soir, l’équipe de France tentera d’imiter cette performance lundi en Irlande. Une fois de plus, Randal Kolo Muani pourrait être aligné à la pointe de l’attaque. Didier Deschamps s’est exprimé sur son cas en conférence de presse et même s’il n’a pas marqué, le sélectionneur des Bleus est satisfait de sa performance.

Vendredi soir, pour le premier match de l’équipe de France depuis la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Didier Deschamps a décidé d’aligner Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque. Un choix fort de la part du sélectionneur des Bleus qui s’est privé volontairement d’Olivier Giroud, entré en jeu en fin de rencontre. Même s’il n’a pas marqué, Randal Kolo Muani a été très interessant.

Mbappé veut faire marquer Kolo Muani

« C’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, rapides. Il est complet techniquement, il apporte beaucoup d’énergie. C’est une nouvelle flèche à notre arc. On est content de son match de vendredi et j'espère qu'il va marquer. Demain, on va faire en sorte qu'il marque », a lancé Kylian Mbappé en conférence de presse. A l’aise à côté du buteur de Francfort, le buteur des Bleus pourrait de nouveau jouer avec lui lundi en Irlande.

«Ça me donne des options