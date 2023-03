Équipe de France : Mbappé veut tout écraser, Deschamps lui répond

Hugo Chirossel

Auteur d’un doublé vendredi dernier lors de la victoire face aux Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé a dépassé Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. L’attaquant du PSG n’est désormais plus qu’à trois unités de Michel Platini et compte bien le dépasser lui aussi. Ce qui n’est pas une surprise pour Didier Deschamps.

Pour son premier match en tant que capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a inscrit un doublé vendredi dernier, lors de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas (4-0). L’attaquant du PSG est désormais cinquième dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection française, avec 38 buts au compteur. Kylian Mbappé n'est plus qu'à trois réalisations de Michel Platini (41).

Platini, « la prochaine cible à abattre » pour Mbappé

« C'est à la fois un honneur et à la fois la prochaine cible à abattre. Je veux continuer mon chemin jusqu’en haut mais Michel Platini c’est une légende absolue, que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini une légende incontestée du football français mais comme on avait dit et comme j’ai dit moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini », a confié Kylian Mbappé à ce sujet, ce dimanche en conférence de presse, en marge du match contre l’Irlande lundi soir.

« Il va tout faire pour y arriver »