Équipe de France : Un vieux scandale refait son apparition

Arnaud De Kanel

Ce lundi soir, l'équipe de France retrouve l'Irlande à l'Aviva Stadium, 13 ans après la main de Thierry Henry. Les joueurs de Stephen Kenny sont surmotivés et auront à coeur de se venger. Ce scandale fait tâche dans l'histoire des Bleus, mais ce n'était pas le premier et il en a même amorcé un autre...

L'ambiance promet d'être électrique ce lundi soir à l'Aviva Stadium de Dublin. La jeune garde irlandaise veut venger ses ainés, battu par l'équipe de France en 2010 sur un but de William Gallas, servi sur un plateau par Thierry Henry qui avait contrôlé de la main. « Les joueurs ont vu les images et sont désormais au courant de toute l’histoire car certains sont jeunes. Il y a une grande histoire dans ces rencontres, certains résultats ont été exceptionnels et nous devons nous en inspirer », a d'ailleurs confié Stephen Kenny au Sun . Cette affaire avait fait grand bruit car ce but qui n'aurait pas du être validé a propulsé les Bleus au Mondial 2010 en Afrique du Sud. Et avec du recul, ce but aurait mieux fait d'être annulé.

Irlande - France : Qui est Evan Ferguson, le Mbappé irlandais ? https://t.co/OIZ5hRmhv5 pic.twitter.com/7F2nU0pRFR — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Gallas envoie les Bleus à Knysna

Thierry Henry ne pouvait pas s'en douter, mais en adressant un centre à William Gallas après avoir contrôlé de la main lors du barrage retour des qualifications pour le Mondial 2010 opposant la France à l'Irlande, il avait emmené les Bleus dans le chaos. L'ambiance était délétère car cette équipe de France s'était qualifiée dans la polémique. Rien ne s'est arrangé en Afrique du Sud où les cadres du vestiaire comme Patrice Evra et Franck Ribéry avaient entamé une grève en refusant de descendre du bus. Knysna, l'un des plus gros fiasco de l'histoire des Bleus qui auraient du essuyer la même déception qu'en 1993 si le but de William Gallas avait été annulé.

Ginola-Houllier, maudit Kostadinov

Afin de se qualifier pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Michel Platini démissionne de ses fonctions de sélectionneur et passe le flambeau à Gérard Houllier. Leaders de leur groupe, les Bleus ont besoin de deux points en deux matchs, à domicile, pour se qualifier. Une formalité pour la bande à Eric Cantona qui reçoit Israel et la Bulgarie. Finalement, les Bleus se font surprendre face aux Israéliens dans les derniers instants mais n'ont besoin que d'un nul face aux Bulgares pour se qualifier. Un résultat que tient l'équipe de France après l'ouverture du score d'Eric Cantona sur un service de Jean-Pierre Papin. La Bulgarie était parvenue à égaliser par l'intermédiaire d'Emil Kostadinov mais l'essentiel était là pour les Bleus . Malgré tout, à la 90ème minute, les deux entrants Vincent Guérin er David Ginola jouent un corner rapidement. Le second centre et ne trouve personne. La Bulgarie récupère, Liouboslav Penev lance Kostadinov qui s'en va inscrire le doublé. Après la rencontre, Gérard Houllier qualifiera la décision de Ginola d'un « un crime contre l'équipe ». Un mal pour un bien finalement car 4 ans plus tard, les Bleus avaient décroché leur première étoile.

Fiasco en 2002