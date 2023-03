Zinédine Zidane se fait surclasser par Kylian Mbappé

La rédaction

Vendredi 24 mars, Kylian Mbappé avait disputé son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France. Un match face aux Pays-Bas lors des éliminatoires de l'Euro 2024 qui s'est terminé sur une écrasante victoire des Bleus (4-0) au cours duquel le numéro 10 français a inscrit un doublé et réalisé une passe décisive. Avec désormais 38 buts sous le maillot tricolore, Mbappé a dépassé les 37 de Karim Benzema mais surtout il écrase la concurrence des légendes des Bleus au même âge.

Kylian Mbappé, pour la petite histoire, avait inscrit son premier but avec l'équipe de France face aux Pays-Bas, en 2017. Cinq ans plus tard, c'est toujours face à cette même équipe qu'il marquera son premier but en tant que capitaine des Bleus.

Pas encore le meilleur buteur de l'histoire des Bleus...

Kylian Mbappé se rapproche tout doucement du quatuor de tête des meilleurs buteurs de la France avec Platini (41 buts), Griezmann (43 buts), Henry (51 buts) et Giroud (53 buts). Il y a fort à parier que le Parisien devrait rapidement prendre la troisième place d'ici la fin des éliminatoires de l'Euro 2024.

...mais le meilleur buteur des Bleus à 24 ans

38 buts à 24 ans, il n'y a pas d'égal en France. Au même âge, Olivier Giroud en avait inscrit... zéro. Il fait également mieux que Thierry Henry et Michel Platini, tous deux à 11 buts lorsqu'ils avaient 24 ans. Avant Mbappé, Karim Benzema était le leader de ce classement des jeunes, avec 13 buts marqués. Kylian Mbappé surclasse également Antoine Griezmann au même âge (6 buts) ainsi que la légende française Zinédine Zidane qui n'avait marqué « que » 5 buts à son âge.