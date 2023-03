Équipe de France : Deschamps fait une annonce, Mbappé et le vestiaire sont prévenus

La rédaction

Lundi soir, l’équipe de France affronte l’Irlande pour le deuxième match des qualifications à l’Euro 2024. Après avoir battu facilement les Pays-Bas (4-0) au Stade de France, les Bleus auront à coeur de réitérer la performance de vendredi. Lors de la conférence de presse d’avant match, Didier Deschamps a donné quelques indications sur le 11 qui pourrait démarrer à Dublin.

C’est une grande équipe de France qu’ont retrouvé les observateurs vendredi soir contre les Pays-Bas. Un premier match post-Coupe du monde totalement maîtrisé par les hommes de Deschamps qui se sont montrés à la fois efficaces devant et solides derrière. Et ce, avec un 11 titulaire inédit, synonyme de renouveau depuis les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema.

Messi : Le PSG craint le pire, le Qatar donne des ordres https://t.co/QFxPruOrFi pic.twitter.com/i8dXRztbf8 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Quel 11 de départ à Dublin ?

Entourés de cadres comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les nouveaux futurs tauliers des Bleus , Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Randal Kolo Muani pourraient rempiler face à l’Irlande puisque selon les informations de L’Équipe , il y a de fortes chances pour que Didier Deschamps aligne le même 11 de départ que contre les Pays-Bas.

Deschamps face à la presse avant l’Irande