Mbappé est transformé, voilà la preuve

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a donc tranché, c’est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard de capitaine en équipe de France suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Une véritable promotion pour l’attaquant du PSG, qui prend son nouveau rôle très à cœur comme en témoigne son discours vendredi à la mi-temps du choc face aux Pays-Bas.

Tout va bien pour Kylian Mbappé ! Si la situation sportive n’est pas tout à fait optimale au PSG avec une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, l’attaquant de 24 ans vit en revanche un rêve éveillé en équipe de France. Fraichement capitaine par Didier Deschamps, Mbappé semble déjà très épanoui dans ce rôle.

Le transfert de Mbappé bouclé par le Qatar, la bombe est lâchée https://t.co/Cg5RGiMyzE pic.twitter.com/KyRs96hVCV — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Un match XXL face aux Pays-Bas

Vendredi soir, pour débuter la campagne de l’équipe de France dans les éliminatoires de l’Euro 2024, Kylian Mbappé a délivré une magnifique prestation d’ensemble contre les Pays-Bas (4-0) avec une passe décisive pour Antoine Griezmann et un doublé. Mais ce n’est pas tout…

Mbappé, le discours fédérateur